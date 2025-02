Ein Jahr nach der Goldenen: Ein Olympiasieger beendet seine Karriere

Im Sommer feierte er noch den größten Erfolg seiner Segel-Karriere, jetzt zieht Lukas Mähr einen Schlussstrich. Lukas Mähr (34), 2024 Olympiasieger in der 470er Mixed-Klasse gemeinsam mit Lara Vadlau beendet seine Profikarriere. „Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich den Sport ausüben durfte, der mir am meisten taugt."

Mähr ist dankbar - und bricht zum Abschied noch einmal eine Lanze für den Sommersport in Österreich: „In einer Wintersportnation haben Erfolge auf Schnee und Eis naturgemäß mehr Gewicht, was in meinen Augen aber nicht ganz passt ist die Verhältnismäßigkeit. Österreich mischt in Weltsportarten, wie der Leichtathletik oder im Schwimmen, in der absoluten Spitze mit, die medial-öffentliche Wahrnehmung und wirtschaftliche Zuwendung fällt vergleichsweise aber ziemlich gering aus.“