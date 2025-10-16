Graz als Austragungsort für Masters-Europameisterschaften fixiert

Im Schwimmsport sind Masters-Bewerbe ein wichtiger und prominenter Teil von Großereignissen. Ehemalige Wettkampfschwimmer, Spätstarter und Wiedereinsteiger treten – meist im Anschluss etwa an Europameisterschaften – gegeneinander an. Vom 21. bis 30. August 2026 wird eine eigenständige Masters-EM im slowakischen Šamorín, Bratislava und Graz abgehalten. Das kündigte der österreichische Schwimmverband am Donnerstag, gemeinsam mit den Kollegen aus der Slowakei und dem europäischen Schwimmverband European Aquatics an.

Wasserspringen in Graz Im olympischen Trainingszentrum von Šamorín werden dabei die drei Disziplinen Schwimmen, Synchronschwimmen und Open Water ausgetragen, die Open-Water-Bewerbe werden in den Gewässern der Donau geschwommen, die Österreich und die Slowakei verbindet und damit symbolisch für die enge Zusammenarbeit dieser Meisterschaften steht. Die Bewerbe im Wasserspringen werden im Auster Sport- und Wellnessbad Graz ausgetragen – einer modernen Anlage mit olympischen Standards, eingebettet in die Naturkulisse der UNESCO-Weltkulturerbestadt.

Freude und Kritik Antonio da Silva, Präsident von European Aquatics, freut sich über das „verbindende Element Wasser“. „Mit dieser Veranstaltung beginnt eine neue Ära“, sagt Arno Pajek. „Besonders freut es mich, dass Österreich Teil dieser europäischen Bewegung ist.“

