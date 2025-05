Wenn vor dem Schloss Schönbrunn die Pferde springen

Vom 26. bis 28 September steht das imperiale Ensemble von Schönbrunn ganz im Zeichen des Pferdesports, denn die Longines Global Champions Tour kehrt nach Wien zurück. Zu erleben gibt es dort nicht nur hochdotierte Springreitbewerbe, sondern auch ein buntes Rahmenprogramm. Die Vorbereitungen für das Event sind bereits angelaufen, wie die Veranstalter am Dienstag berichteten.

Dass die imposante Kulisse Weltkulturerbe ist, ist auch eine Herausforderung, betonte man. Das Comeback in Wien ist seit dem Vorjahr fix, als von der Tour ein Fünfjahresvertrag bis 2029 unterzeichnet wurde. Die Serie war zuletzt von 2012 bis 2016 in Österreich zu Gast. Drei Auflagen wurden am Wiener Rathausplatz ausgetragen, je einmal wurde in Ebreichsdorf und der Wiener Krieau geritten.