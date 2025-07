Drama am Tourmalet: Superstar muss aufgeben

Im vergangenen Dezember warfen ihn schwere Trainingssturzverletzungen in der Saisonvorbereitung monatelang zurück. Bei der diesjährigen Tour-Auflage gewann er das Einzelzeitfahren am fünften Tag, in den Pyrenäen begann er aber zu schwächeln. Am Freitag im Bergzeitfahren verlor er viel Zeit auf das Spitzenduo Pogacar und Vingegaard.