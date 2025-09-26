Sensation in Ruanda: Ein junger Tiroler radelt bei der WM zu Bronze

Marco Schrettl stellte bei der Straßen-WM in Ruanda eindrücklich unter Beweis, dass ihn die Experten nicht zu unrecht als eine der größten Rad-Hoffnungen Österreichs sehen.

Der 22-jährige Tiroler kam im anspruchsvollen Straßen-Radrennen der U-23-Klasse als Dritter ins Ziel und feierte mit WM-Bronze den größten Erfolg seiner Karriere. Es ist die erste Medaille für Österreich in dieser Altersklasse seit 1997 (Bronze für Gerrit Glomser)

Schrettl steht aktuell noch beim Tirol KTM Cycling Team unter Vertrag und konnte schon einige Erfolge verbuchen. Im nächsten Jahr wird der Tiroler voraussichtlich zu einem Team der World-Tour wechseln.