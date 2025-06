Nach 1.600 Kilometern: Zwei Österreicher führen beim Extremrennen

Die ersten 1.000 Meilen sind geschafft. Circa 1.600 Kilometer haben die Österreicher Philipp Kaider und Lukas Kaufmann beim Race Across America in den ersten drei Tagen zurückgelegt, sie führen das Extremrennen über eine Distanz von 5.000 Kilometer an. Es gibt keine Etappen, wer pausiert, der verliert Zeit.

In der Nacht auf Freitag legte Lukas Kaufmann die erste längere Schlafpause ein. Damit ist ein 90-minütiges Nickerchen gemeint. Am Rande des Rio Grande Nationalparks hatte Kaider circa fünf Stunden Vorsprung auf Kaufmann. „Am ersten Tag ist es Lukas gar nicht gut ergangen. Durch die Hitze musste er sich einige Male übergeben. Seither läuft es bedeutend besser und wir haben erst ein Drittel des RAAM absolviert. Es ist noch alles möglich“, sagt Kaufmanns Teamchef Thomas Hölzl.