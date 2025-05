Eine Mountainbike-Weltmeisterin startet auf der Straße durch

Mona Mitterwallner ist gerade richtig aufgedreht. In den vergangenen Nächten brachte die Silzerin kaum ein Auge zu und wälzte sich im Bett umher. Dabei schweifte sie in Gedanken immer wieder nach Barcelona, wo an diesem Sonntag La Vuelta Femenina gestartet wird.

Und mittendrin ist Mona Mitterwallner, die mehrfache Mountainbike-Weltmeisterin, die erstmals eine Grand Tour in Angriff nimmt. „Es ist lang her, dass ich mich so auf ein Rennen gefreut habe. Ich bin schon seit Tagen total aufgeregt“, sagt die 23-Jährige.