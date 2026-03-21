Trotz Sturz: Superstar Pogacar gewinnt erstmals Mailand–Sanremo
Tadej Pogacar setzte sich nach 294 Kilometern im Zielsprint gegen Tom Pidcock durch.
Superstar Tadej Pogacar setzte am Samstag den nächsten Meilenstein. Nach mehreren gescheiterten Versuchen gewann der Slowene erstmals den Frühjahrsklassiker Mailand – Sanremo.
Nach 294 Kilometern setzte sich Tadej Pogacar im Zielsprint gegen den Engländer Tom Pidcock durch.
Auf dem Weg zu seinem Premierensieg hatte der 27-Jährige auch eine Schrecksekunde zu überstehen, als er in einen Sturz verwickelt wurde. Aber auch das konnte Pogacar nicht aufhalten.
Rang drei ging an den Belgier Wout van Aert.
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