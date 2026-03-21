Trotz Sturz: Superstar Pogacar gewinnt erstmals Mailand–Sanremo

Superstar Tadej Pogacar setzte am Samstag den nächsten Meilenstein. Nach mehreren gescheiterten Versuchen gewann der Slowene erstmals den Frühjahrsklassiker Mailand – Sanremo.

Nach 294 Kilometern setzte sich Tadej Pogacar im Zielsprint gegen den Engländer Tom Pidcock durch.

Auf dem Weg zu seinem Premierensieg hatte der 27-Jährige auch eine Schrecksekunde zu überstehen, als er in einen Sturz verwickelt wurde. Aber auch das konnte Pogacar nicht aufhalten.

Rang drei ging an den Belgier Wout van Aert.