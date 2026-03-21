Sport

Trotz Sturz: Superstar Pogacar gewinnt erstmals Mailand–Sanremo

Tadej Pogacar setzte sich nach 294 Kilometern im Zielsprint gegen Tom Pidcock durch.
Christoph Geiler
21.03.2026, 17:03

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CYCLING-ITA-MILAN-SANREMO

Superstar Tadej Pogacar setzte am Samstag den nächsten Meilenstein. Nach mehreren gescheiterten Versuchen gewann der Slowene erstmals den Frühjahrsklassiker Mailand – Sanremo.

Mailand–Sanremo: Ein Österreicher soll Superstar Pogacar zum Sieg führen

Nach 294 Kilometern setzte sich Tadej Pogacar im Zielsprint gegen den Engländer Tom Pidcock durch. 

Auf dem Weg zu seinem Premierensieg hatte der 27-Jährige auch eine Schrecksekunde zu überstehen, als er in einen Sturz verwickelt wurde. Aber auch das konnte Pogacar nicht aufhalten.

Rang drei ging an den Belgier Wout van Aert.

Radsport
kurier.at, cg  | 

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