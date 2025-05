Isaac Del Toro begeistert beim Giro d'Italia: Helfer mit Heldenstatus

Isaac Del Toro hat nicht lange gebraucht, um sich einen Namen zu machen. Einige Etappen beim Giro d’Italia waren genug, dass über den jungen Radprofi aus Mexiko nur mehr in Superlativen geschwärmt wird. Ein Wunderkind oder Phänomen wird der 21-Jährige inzwischen genannt, einige langjährige Wegbegleiter des Radsports sehen in diesem Isaac Del Toro gar schon einen neuen Tadej Pogacar .

Und dieser Vergleich mit dem slowenischen Superstar, der in den letzten Jahren in einer eigenen Liga und von Sieg zu Sieg fährt, ist nicht so weit hergeholt. Nicht nur der souveräne und majestätische Fahrstil verbindet die Mannschaftskollegen vom UAE-Team, beide legten in ihrer Profikarriere auch einen echten Blitzstart hin: Pogacar gewann einst als Neuling seine erste Tour de France (2020), und nun schickt sich Del Toro an, bei seinem ersten Giro d’Italia zu triumphieren. Als blutjunger Debütant und als erster Mexikaner überhaupt.