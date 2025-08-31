Bärenstarker Auftritt: Rad-Star Gall nimmt bei der Vuelta die Top 3 ins Visier

Die Fragezeichen waren ein treuer und lästiger Begleiter von Felix Gall auf den ersten Etappen der Vuelta.

Wie spielt der Körper mit bei zwei großen Rundfahrten innerhalb weniger Wochen? Würde er an seine Hochform bei der Tour de France (Gesamtrang fünf) anschließen können?

„Du weißt ja nicht, wie du wirklich drauf bist. Ich hatte zwischen den Rundfahrten keine intensiven Trainingseinheiten.“