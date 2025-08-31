Bärenstarker Auftritt: Rad-Star Gall nimmt bei der Vuelta die Top 3 ins Visier
Die Fragezeichen waren ein treuer und lästiger Begleiter von Felix Gall auf den ersten Etappen der Vuelta.
Wie spielt der Körper mit bei zwei großen Rundfahrten innerhalb weniger Wochen? Würde er an seine Hochform bei der Tour de France (Gesamtrang fünf) anschließen können?
„Du weißt ja nicht, wie du wirklich drauf bist. Ich hatte zwischen den Rundfahrten keine intensiven Trainingseinheiten.“
Spätestens nach der neunten Etappe der Vuelta dürften beim Osttiroler auch die letzten Zweifel verflogen sein. Felix Gall geht als Gesamtfünfter in den ersten Ruhetag bei dieser anspruchsvollen Spanien-Rundfahrt.
"Sehr zufrieden"
Auf dem Teilstück von Alfaro nach Valdezcaray (195 Kilometer und 3.311 Höhenmeter) kam der 27-Jährige als Vierter ins Ziel und verbesserte sich damit in der Gesamtwertung gleich um fünf Positionen. „Ich bin sehr zufrieden mit der Form. Jetzt weiß ich, wo ich stehe.“
Dominator Vingegaard
In dieser Verfassung sind für den Österreicher die Top drei durchaus in Reichweite. Zumal in den verbleibenden zwei Wochen noch etliche Bergetappen anstehen, bei denen Felix Gall seine Kletterqualitäten ausspielen kann.
Der Topfavorit auf den Gesamtsieg liegt zwar noch nicht in Führung, sein Auftritt auf der neunten Etappe glich aber einer Machtdemonstration. Der Däne Jonas Vingegaard, Zweiter bei der Tour de France, gewann solo und distanzierte seine härtesten Konkurrenten. Im Roten Leader-Trikot bleibt vorerst der Norweger Torstein Träen.
