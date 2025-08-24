Hochform konserviert: Starker Auftritt von Felix Gall bei der Vuelta

Nach der zweiten Etappe der Vuelta schlüpfte der Top-Favorit gleich ins Leadertrikot. Der Däne Jonas Vingegaard gewann am Sonntag das anspruchsvolle Teilstück von Alba nach Limone Piemonte und übernahm schon früh die Gesamtführung.

Vingegaard, der während der Etappe in einen Massensturz verwickelt war, setzte sich auf dem Schlussanstieg im Zielsprint hauchdünn gegen den Italiener Giulio Ciccone durch.