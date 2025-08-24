Hochform konserviert: Starker Auftritt von Felix Gall bei der Vuelta
Nach der zweiten Etappe der Vuelta schlüpfte der Top-Favorit gleich ins Leadertrikot. Der Däne Jonas Vingegaard gewann am Sonntag das anspruchsvolle Teilstück von Alba nach Limone Piemonte und übernahm schon früh die Gesamtführung.
Vingegaard, der während der Etappe in einen Massensturz verwickelt war, setzte sich auf dem Schlussanstieg im Zielsprint hauchdünn gegen den Italiener Giulio Ciccone durch.
Stark präsentierte sich beim ersten Härtetest dieser Vuelta der Österreicher Felix Gall. Der Gesamtfünfte der Tour de France lancierte 300 Meter vor dem Ziel eine Attacke, der nur die stärksten Bergfahrer folgen konnten. Am Ende kam der Osttiroler als Sechster ins Ziel und lieferte den Beweis, dass bei der Spanien-Rundfahrt mit ihm zu rechnen sein wird.
„Ich weiß nicht, ob ich die Form der Tour mitgenommen habe“, hatte Gall noch vor dem Start der Spanien-Rundfahrt gemeint. Der gestrige Auftritt dürfte den 27-Jährigen zuversichtlich stimmen.
Die nächsten zwei Etappen der Vuelta werden noch auf italienischem Boden gestartet, dann übersiedelt der Tross nach Spanien.
Kommentare