Rad-Star Gall bei der Vuelta: Mit letzter Kraft zur Top-Platzierung

Felix Gall wird nicht unglücklich darüber sein, wenn er am Sonntag in Madrid aus dem Sattel steigen darf. Hinter ihm liegt ein intensives Radjahr mit zwei großen Rundfahrten, bei denen der Osttiroler eine ausgezeichnete Figur machte. Nach dem fünften Platz bei der Tour de France wird Gall auch die Vuelta in den Top Ten beenden. Die Schlussetappe von Valdeolmos-Alalpardo nach Madrid wird der 27-Jährige als Gesamtachter in Angriff nehmen.

Am vorletzten Tag dieser Vuelta wurde Felix Gall und seinen Kollegen noch einmal alles abverlangt: Es ging nicht nur auf den höchsten Punkt der diesjährigen Spanien-Rundfahrt, der Anstieg auf den berüchtigten Bola del Mundo (2.265 Meter) war ein echter Kraftakt über steile Straßenpassagen, die teilweise nicht einmal richtig asphaltiert waren.

Gall zollte den Strapazen der letzten drei Wochen Tribut und war nicht mehr in der Lage, mit den Allerbesten Tritt zu halten. Bereits 6,5 Kilometer vor dem Ziel verlor der Österreicher den Anschluss zur Gruppe rund um den dänischen Leader Jonas Vingegaard und kam schließlich als 13. oben am Bola del Mundo an – zwei Minuten hinter Sieger Vingegaard, der damit erstmals die Vuelta gewinnen wird.

