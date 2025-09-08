Warum Rad-Star Felix Gall am Ruhetag nicht auf der faulen Haut lag

Am zweiten und letzten Ruhetag im Rahmen der dreiwöchigen Vuelta gab Felix Gall (27) keine Ruhe, sondern er strampelte sich ordentlich ab. Während andere auf der faulen Haut lagen, setzte sich der Osttiroler aufs Rennrad und fuhr zwei Mal zehn Minuten unter Extrembelastung. Dazu absolvierte er auch noch eine kurze Einheit auf der Zeitfahrmaschine. „Ich habe geschaut, dass der Puls richtig ansteigt“, erzählt Felix Gall.

Diese ungewöhnliche intensive Sondereinheit am Ruhetag ist eine Lehre aus der letzten Woche, als es der 27-Jährige am freien Tag gemütlicher angegangen war. Am Tag darauf klagte Gall dann bei der Etappe über müde Beine und fühlte sich nicht im Vollbesitz seiner Kräfte. „Deshalb haben wir es diesmal anders gemacht.“

Felix Gall liegt bei der Vuelta im Gesamtklassement an fünfter Stelle