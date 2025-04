Radstar Felix Gall: Die große Sehnsucht nach dem Heimsieg

Tatsächlich darf sich der Österreicher sogar Hoffnungen machen, am Freitag als Sieger und umjubelter Held in Lienz einzufahren. Der Profi des Decathlon AG2R La Mondiale Teams liegt nach den ersten zwei Etappen der Tour of the Alps in der Gesamtwertung an der vierten Position. Auf dem Teilstück von Mezzolombardo nach Sterzing (178 km) kam der Österreicher am Dienstag als Siebenter ins Ziel.