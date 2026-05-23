Radsport: Felix Gall klettert auf Rang drei des Giro d'Italia

Felix Gall fährt weiterhin einen hervorragenden Giro d'Italia. Auf der 14. Etappe mit Bergankunft in Pila blieb er stets bei Favorit Jonas Vingegaard. Erst als der Däne 4,5 Kilometer vor dem Ziel attackierte, konnte Gall das Tempo nicht mehr ganz mitgehen. Vingegaard gewann die Etappe und übernahm damit auch das Rosa Trikot des Gesamtführenden.

"Ich werde diesen Tag sicher lange in Erinnerung halten. Wir hatten den Plan, das Rennen zu kontrollieren, und genau das haben wir gemacht", sagte Vingegaard. "Ich bin unheimlich stolz auf meine Teamkameraden und sehr froh, dass ich ihnen diesen Sieg schenken durfte. Das haben wir verdient. Ich bin super glücklich. Es wird wunderbar, morgen mit dem Rosa Trikot in Mailand einfahren zu dürfen."

Felix Gall wurde mit 48 Sekunden Rückstand Zweiter der Etappe und verbesserte sich in der Gesamtwertung auf Rang drei. 2:50 Minuten fehlen auf den führenden Vingegaard. Afonso Eulalio liegt als Zweiter nur noch 24 Sekunden vor Gall - und damit in Reichweite.