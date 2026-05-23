Radsport: Felix Gall klettert auf Rang drei des Giro d'Italia
Felix Gall fährt weiterhin einen hervorragenden Giro d'Italia. Auf der 14. Etappe mit Bergankunft in Pila blieb er stets bei Favorit Jonas Vingegaard. Erst als der Däne 4,5 Kilometer vor dem Ziel attackierte, konnte Gall das Tempo nicht mehr ganz mitgehen. Vingegaard gewann die Etappe und übernahm damit auch das Rosa Trikot des Gesamtführenden.
"Ich werde diesen Tag sicher lange in Erinnerung halten. Wir hatten den Plan, das Rennen zu kontrollieren, und genau das haben wir gemacht", sagte Vingegaard. "Ich bin unheimlich stolz auf meine Teamkameraden und sehr froh, dass ich ihnen diesen Sieg schenken durfte. Das haben wir verdient. Ich bin super glücklich. Es wird wunderbar, morgen mit dem Rosa Trikot in Mailand einfahren zu dürfen."
Felix Gall wurde mit 48 Sekunden Rückstand Zweiter der Etappe und verbesserte sich in der Gesamtwertung auf Rang drei. 2:50 Minuten fehlen auf den führenden Vingegaard. Afonso Eulalio liegt als Zweiter nur noch 24 Sekunden vor Gall - und damit in Reichweite.
"Ich habe mich nicht super gut gefühlt. Die Hitze hat mir zugesetzt", sagte Gall. "Die letzten Kilometer waren schon sehr hart. Ich habe gehofft, am Hinterrad von Jonas zu bleiben. Aber das wäre zu riskant gewesen. Solche Beine habe ich dann doch nicht gehabt. Ich habe mich dann nur noch auf mich konzentriert. Derzeit sehe ich keine Chance, Jonas zu besiegen. Mein Ziel muss das Podest sein.
Flachetappe am Sonntag
Nach der gewaltigen Etappe am Samstag ist der Sonntag etwas für die Sprinter. Von Voghera geht es über 157 flache Kilometer nach Mailand. Am Pfingstmontag stehen dann wieder Felix Gall und seine Konkurrenten um die Gesamtwertung im Fokus. In Cari (SUI) gibt es in 1644 Metern eine Bergankunft.
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