Radprofi Bernal dominiert Giro und besticht mit Angriffsgeist

Italienische Fans

Die Herzen der Italiener hat Bernal längst erobert. Durch seine Zeit beim Team Androni (2016/17) spricht er ihre Sprache und manche ziehen bereits Vergleiche zu Marco Pantani. Der 2004 an einer Überdosis Kokain gestorbene Tour- und Giro-Sieger war ein Kindheitsidol des in einem Armenviertel aufgewachsenen Bernal.

"Ein Bild von Pantani war auch das Einzige, was ich an Radsportsachen in meinem Kinderzimmer hatte, insofern freuen mich die Vergleiche", sagte Bernal. "Ich will aber Pantani nicht kopieren." Verständlich, denn "Il Pirata" feierte seine Erfolge in der Hochzeit des Dopings. Bernal hat sich von verbotenen Mitteln stets distanziert, einen konkreten Verdacht gegen ihn gab es bisher nicht.

Die 17. Etappe führt am Mittwoch von Canazei zur Bergankunft in Sega di Ala.