Tour de France: Gnadenloser Pogacar dominierte erneut

Damit baute er seinen Vorsprung in der Gesamtwertung um 50 Sekunden auf Jonas Vingegaard aus. Dieser beträgt nun stolze 4 Minuten und 30 Sekunden.

Mit seinem insgesamt 25. Etappensieg der Tour de France konnte Tadej Pogacar einmal mehr seine Dominanz unter Beweis stellen. Der slowenische Weltmeister siegte auf der 14. Etappe über 155,3 Kilometer von Mulhouse nach Le Markstein im Alleingang mit mehr als einer halben Minute Vorsprung auf seinen zweitplatzierten Teamkollegen Isaac del Toro aus Mexiko und dem französischen Jungstar Paul Seixas .

Deutsches Fahnenmeer

Der deutsche Hoffnungsträger Florian Lipowitz präsentierte sich auf der schweren Bergetappe mit 3.800 Höhenmetern und drei Anstiegen der ersten Kategorie in guter Form. Der Vorjahresdritte fuhr auf den siebten Platz und verbesserte sich in der Gesamtwertung auf Rang sechs.

Für Lipowitz war es ein kleines Heimspiel. Zahlreiche deutsche Fans hatten sich auf den Weg nach Frankreich direkt hinter der Grenze gemacht. Schon am Freitag waren auf der Etappe nach Belfort viele deutsche Fahnen zu sehen.

Einen Wechsel gab es in der Wertung des besten Nachwuchsfahrers. Die französische Nachwuchshoffnung Paul Seixas überholte Juan Ayuso und erhält vorübergehend das weiße Trikot.

Am Sonntag folgt die nächste Kletterpartie, wenn die Tour das Plateau de Solaison ansteuert. Vor allem der Schlussanstieg über 11,3 Kilometer mit durchschnittlich 9 Prozent Steigung hat es in sich.