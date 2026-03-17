Schock im OSV: Sportdirektor völlig überraschend verstorben

Den Österreichischen Schwimmverband hat am Dienstag eine erschütternde Nachricht erreicht. Wie seine Familie bekanntgab, ist OSV-Sportdirektor Walter Bär Dienstagmittag völlig unerwartet verstorben.

Der 56-jährige Wiener hat sein ganzes Leben dem Schwimmsport gewidmet. Zu Beginn als aktiver Athlet, ab seinem 24. Lebensjahr als Trainer in Eisenstadt, beim ASV Wien und im Leistungszentrum Südstadt. Seit 2018 hat Walter Bär als Sportdirektor den österreichischen Schwimmverband höchst erfolgreich betreut und einige der größten Erfolge des OSV - unter anderem von Felix Auböck, den Alexandri-Schwestern oder Anton Knoll und Dariush Lotfi - mitverantwortet. Der Schwimmsport trauert um einen sehr ambitionierten, engagierten Schwimmfanatiker, der viel zu früh aus dem Leben gehen musste.