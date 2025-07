Olympia: Korruptionsaffäre um Bauaufträge in Mailand

Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Vorwürfen, dass es im Zusammenhang mit verschiedenen Stadtentwicklungsprojekten illegale Absprachen gegeben haben soll - auch beim Bau des Olympischen Dorfes, in dem nächstes Jahr viele Athletinnen und Athleten wohnen werden.

Ermittelt wird auch gegen Bürgermeister Beppe Sala. Die Winterspiele 2026 finden vom 6. bis 22. Februar in Norditalien statt. Offizielle Gastgeber sind die 1,3-Millionen-Einwohner-Stadt Mailand sowie der Wintersportort Cortina d'Ampezzo in den Dolomiten. Die Wettbewerbe werden aber noch in mehreren anderen Orten der Region ausgetragen.