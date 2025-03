"Meine Liebe zum Segelsport ist ungebrochen . Ich bin unendlich dankbar, dass ich weiterhin - auch körperlich - die Möglichkeit habe, meiner großen Leidenschaft nachzugehen", sagte die 30-Jährige in einer Verbandsaussendung. Nach Gold im vergangenen Sommer müsse sie niemandem mehr etwas beweisen. Alles, was jetzt komme, sei eine absolute Draufgabe.

Vadlau und Haberl: Olympiamedaille als Ziel

Lukas Mähr, mit dem Vadlau vor Marseille Olympia-Gold gewann, beendete kürzlich seine Karriere, weshalb die Steuerfrau sich auf die Suche machen musste. Mit ihrem neuen Bootspartner wird Vadlau Mitte April vor Split erstmals trainieren. Die Weltcup-Regatta vor Hyères Ende April ist noch kein Thema.

Der 24-jährige in Salzburg lebende Oberösterreicher Haberl war 2021 als 470er Junioren Welt- und Europameisterschaft bereits sehr erfolgreich. In den vergangenen Jahren bildete er ein Gespann mit Steuerfrau Rosa Donner. "Lara hat mich vor ein paar Wochen kontaktiert und meinte, dass sie weitersegeln will - und mit mir weitersegeln will. Diese Chance bekommt man vermutlich nur einmal im Leben", sagte Haberl, der sich entschloss, "diese Gelegenheit beim Schopf" zu packen. Sie seien beide ehrgeizig und hätten mit dem Gewinn einer Olympiamedaille ein klares Ziel vor Augen.