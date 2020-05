Dominic Thiem wird zum Spielball

Erinnern Sie sich? Thomas Muster und Horst Skoff waren jahrelang ziemlich beste Feinde. Auch, weil es die damaligen Manager waren.

Die Neuauflage: Der Konflikt zwischen dem Team Thiem nach dessen Daviscup-Absage für die nächste Woche in Lettland und dem Verband erinnert an gute, (schlechte?) alte Zeiten. Warum Dominic Thiem nächste Woche nicht in der Nähe von Riga aufschlägt? Eine g’scheite Vorbereitung auf die Herbst-Turniere (auch in Wien spielt er ab 13. Oktober) sowie Erholung, immerhin zählt er zu den Spielern mit den meisten Matches in diesem Jahr. Und? Ein tiefer Graben zwischen dem Erfolgsunternehmen Thiem und dem ÖTV, insbesondere Präsident Ronnie Leitgeb. Ein Schauspiel in mehreren Akten.