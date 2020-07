Österreichs Olympia-Hoffnung beendet wegen Corona die Saison

Österreichs Diskus-Ass Lukas Weißhaidinger beendet seine Freiluft-Saison bereits Mitte August. Nur noch drei Meetings wird der 28-jährige Oberösterreicher bestreiten. Grund ist freilich die Coronakrise und die fehlenden Perspektiven in Bezug auf Auslandsstarts. Zudem will Weißhaidinger nichts riskieren: „Flüge machen für mich derzeit keinen Sinn“, meinte der WM-Bronze-Gewinner des Vorjahres.

Weißhaidinger startet am Samstag noch beim Austrian Top Meeting in Graz (ab 17.15 Uhr, Eggenberg), am 1. August in Andorf und dann noch bei den Österreichischen Staatsmeisterschaften in der Südstadt (15./16. August). „Ich lasse die Saison frühzeitig ausklingen - mit den Meetings in Graz und Andorf. In der Südstadt werde ich nur mehr einen Versuch absolvieren“, erklärte er.