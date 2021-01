Österreichs Handballer wollen Deutschland diesmal lange ärgern

Während auch in Köln vor leeren Rängen gespielt werden wird, sorgt die Zuschauerdiskussion bei der Weltmeisterschaft für heftige Diskussionen. Veranstalter Ägypten plant die Hallen mit zwanzig Prozent auszulasten, wogegen die Kapitäne der 32 Teilnehmer in einem offenen Brief an die Weltverband ihren Unmut erklärt haben. Die Gefahren in einer Pandemie seien ihnen zu groß.

Der Weltverband, dem ein Ägypter als Präsident vorsteht, will sein Vorhaben noch einmal überdenken und ließ wissen: „Wir haben die Bedenken hinsichtlich der Zuschauer bei der WM zur Kenntnis genommen und respektieren sie.“