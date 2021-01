EM-Quali: Österreichs Handballer unterlagen Deutschland 27:36

In der EM-Quali bleibt Österreich (2 Spiele/2 Punkte) in Gruppe 2 vorerst Zweiter hinter den Deutschen (3/6), konnte am Abend aber noch von Bosnien (gegen Estland) eingeholt werden. Das "Rückspiel" steht bereits am Sonntag (18.10 Uhr/live ORF Sport +) in Köln am Programm. Zwei Tage später reist die ÖHB-Auswahl nach Ägypten, wo man ab Donnerstag auf Außenseiter USA, Vize-Weltmeister Norwegen und den mehrfachen Welt- und Europameister Frankreich trifft.