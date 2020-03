Österreichs erfolgreichste Sommersportler gehen von Bord

Sie sitzen seit 24 Jahren in einem Boot. Was ist das Geheimnis des Erfolges?

Hagara: Wir haben uns schon gut verstanden, als wir noch Gegner waren. Wir hatten immer eine klare Aufgabenverteilung. So kannst du dir auch nie in die Quere kommen. Wir haben uns bei Trainings und Regattas viel gesehen. Aber dazwischen sind wir unseren eigenen Weg gegangen, auch räumlich. Ich bin vom Neusiedler See, Hans Peter vom Zeller See. Wir hatten also auch genug Distanz.

Wie eine Fernbeziehung?

Hagara: Ja, genau. Das ist wahrscheinlich auch bei Ehen zu empfehlen, wenn man einmal etwas weiter auseinandergeht.

Machen Sie in der Pension vielleicht ein Eheberatungsinstitut auf?

Hagara: Vielleicht. Wir hätten ein paar gute Tipps von uns, wie zum Beispiel getrennte Betten (lacht).

Warum ergänzen Sie einander so gut?

Steinacher: Roman ist extrem zielstrebig und sehr genau. Das Wichtigste ist, dass man den anderen in seiner Art respektiert.

Umgekehrt: Wie viele Situationen hat es gegeben, in denen Sie Hans Peter gerne über Bord geworfen hätten?

Hagara: Wenige. Wir haben uns immer sehr gut verstanden. Es ist schon vorgekommen, dass er über Bord gegangen ist, aber das war, weil wir Unfälle gehabt haben. Ich bin ihm auch einmal mit dem Ruder über den Kopf gefahren.