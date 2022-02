Österreichische Spielorte für Handball-EURO- und WM-Quali fix

Das österreichische Handball-Nationalteam der Frauen wird in der EURO-Qualifikation in der Südstadt und in Graz spielen. Für die ÖHB-Männer geht es in der WM-Quali nach Bregenz. Dies teilte der Österreichische Handballbund am Dienstag mit. Die Frauen treffen am 2. März auf das färöische Team und versuchen dabei, die EURO-Chance zu wahren. Drei Tage später kommt es zum Rückspiel in der Südstadt, ehe es am 20. April in Graz gegen Dänemark geht.

Zum Abschluss treffen die ÖHB-Frauen auf Rumänien (24. April). Die Männer duellieren sich mit Estland (17. März in Bregenz, 20. März in Tallin). Wer sich dabei durchsetzt, trifft im April im WM-Playoff auf Island, das die direkte Qualifikation knapp verpasste. Österreich und Estland trafen letztmals in der Quali zur EURO aufeinander, wobei sich das ÖHB-Team jeweils durchsetzte (31:28, 31:27).