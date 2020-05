Kein Sport-Hilfsfonds: Ärger bei Kogler, Kritik von Opposition

Während die Fußball-Bundesliga als Pilotprojekt für Teamsport in Corona-Zeiten durchstartet, hängt der von Sportminister Werner Kogler versprochene Hilfsfonds für den Breitensport weiter in der Luft. Das brachte dem Grünen-Chef Kritik von der Opposition ein. "Mit Ernüchterung und Enttäuschung stellten die SportsprecherInnen der Opposition nach den Ausführungen von Sportminister Kogler gestern im Sportausschuss erneut fest, dass die Regierung noch immer weit von jeglichen Hilfszahlungen an den Sport entfernt ist", hieß es in einer gemeinsamen Aussendung der Sportsprecher von SPÖ, FPÖ und NEOS. Man habe in diesem Ausschuss wieder keine konkrete Antwort hinsichtlich der Ausgestaltung und Abwicklung des Hilfspakts erhalten. Die drei Parteien forderten schnellstmögliches Handeln der Regierung, "bevor es zu spät ist".