Trauer bei Red Bull: Ex-Salzburg-Star tödlich verunglückt

Schock und Trauer unter Fans und Kollegen: Fußballstar Nikola Pokrivac ist am Freitag, 18. April, bei einem schweren Autounfall tödlich verunglückt . Er starb im Alter von nur 39 Jahren.

RB Salzburg und Kroatiens HNS trauern

Die Nachricht von Pokrivas Tod teilten Kroatiens Verband HNS als auch Red Bull Salzburg mit. "In diesem schockierenden und unvorstellbar traurigen Moment, in dem wir ein junges Leben verloren haben, sind keine Worte des Trostes zu finden", verlautbart Kroatiens Verbandspräsident Marijan Kustic in einer Aussendung.

Und weiter: "Ich kann Nikolas Familie und seinen Angehörigen nur mein tiefstes Beileid zu diesem unersetzlichen Verlust aussprechen. Der HNS und die kroatische Fußballfamilie werden ihnen in diesen schwierigen Momenten beistehen."

Red Bull Salzburg gedenkt Pokrivacs auf Facebook: "Wir trauern um unseren ehemaligen Spieler Nikola Pokrivac, der tragisch bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Freunden. Ruhe in Frieden, Nikola."