Niederlage von Österreich bei der Handball-WM gegen Angola

Nach den Siegen in der ersten Gruppenphase gegen Südkorea und Grönland hatte Österreich gute Chancen auf Rang drei in der Hauptgruppe. Voraussetzung dafür wäre allerdings ein Sieg gegen Angola gewesen.

Am Ende wurde es eine 25:30-Niederlage.

Das Spiel begann auch nach dem Geschmack der Österreicherinnen - und äußerst rustikal. Schon nach wenigen Sekunden sah eine Spielerin von Angola die Rote Karte nach einem Schlag ins Gesicht von Katarina Pandza, die mit einer blutenden Nase für ein paar Minuten raus musste.

Der leicht favorisierte Afrika-Meister präsentierte sich stark und besonders im Angriff durchschlagskräftig. Mit viel Wucht rollten die Angriffe der auch körperlich sehr starken Angolanerinnen rund um ihre 1,91-Meter große Kreisläuferin.

Die Teams schenkten einander nichts, die Partie verlief lange ausgeglichen. 10:9 lag Österreich vorne, dann zog Angola auf 11:14 davon. "Ihr müsst einander helfen!", schrie Teamchef Herbert Müller in einem Time-Out in die Runde. Tatsächlich kämpfte sein Team um jeden Ball. In der Schlussekunde trafen die Angolanerinnen via Latte zum 14:16-Pausenstand.