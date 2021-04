NFL-Traum zum Greifen nahe: Schaffer hofft auf Los im Draft

NFL-Draft 2021

Eine Auswahl im Draft gilt in der NFL als fast schon garantiertes Ticket in eines der 32 Teams. Schaffer, der die letzten fünf Jahren im College-Team an der Universität von Stanford spielte, will das Event in seiner Bedeutung für eine Profikarriere aber nicht überbewerten. "Einige der besten Spieler in der NFL sind undrafted gewesen", erinnerte der 24-Jährige gegenüber der APA. Die Klubs rittern in sieben Runden zwar um die besten Talente. "Was wirklich zählt, ist aber die Leistung in den Camps", meinte Schaffer.

In diesen will sich der Defensive-Line-Spieler im Sommer für eine NFL-Karriere empfehlen. "Es ist definitiv Interesse von einigen Teams da", sagte Schaffer. Eine Knie-OP im Dezember ließ ihn in den Draft-Vorschauen nach unten rutschen. Sollte kein Klub mit dem Vorkaufsrecht zuschlagen, könnte sich der 2,01-Meter-Mann danach immer noch auf dem freien Markt einem Team anschließen.