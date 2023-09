NFL-Start: Wer die Herausforderer der Kansas City Chiefs sind

In der Nacht auf Freitag (02.20 MESZ) startet die NFL mit der Partie von Titelverteidiger Kansas City Chiefs gegen die Detroit Lions in die neue Saison. Das Ziel aller Teams ist die Super Bowl in Las Vegas - eine Premiere in der über 100-jährigen Geschichte der weltbesten Football-Liga. Mit der Verpflichtung des bereits angegrauten Superstar-Quarterbacks Aaron Rodgers hoffen auch die Fans der New York Jets auf das große Glück und einen Trip in die Wüste von Nevada.

Welche Opfer zu bringen sind

Vor dem ersten Spiel gegen die Buffalo Bills am Montag appellierte Rodgers, Super-Bowl-Sieger 2011 mit den Green Bay Packers und vierfacher Liga-MVP, noch einmal an seine Mitspieler. "Was bist du bereit, in deiner Freizeit zu opfern, um die Sache so zu gestalten, wie wir es wollen? Das ist eine Frage, die wir uns dieses Jahr alle stellen müssen. Wir haben eine Menge Ziele vor Augen, die tatsächlich erreichbar sind", sagte der 39-Jährige, der dem Modell Tom Brady folgt. Dieser gewann mit den Tampa Bay Buccaneers im Alter von 43 Jahren seine letzte Super Bowl.