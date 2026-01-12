Titelverteidiger out: 49ers jubeln in NFL dank Trickspielzug

Die San Francisco 49ers haben Titelverteidiger Philadelphia Eagles mit einem knappen Sieg aus den NFL-Playoffs geworfen. Das 23:19 an der US-Ostküste beendete alle Hoffnungen Philadelphias auf eine Rückkehr in den Superbowl - die 49ers dagegen können weiter von einem Heimspiel im Levi's Stadium träumen, wo das große Finale am am 8. Februar steigt. Zunächst geht es für die 49ers am kommenden Wochenende aber zu den Seattle Seahawks - jenes Team, das San Francisco vergangene Woche noch den ersten Platz in der NFC und ein Freilos in der ersten Runde der Playoffs weggeschnappt hatte.

Den Unterschied machte Christian McCaffrey, der im Schlussviertel zwei Touchdowns fing. „Unser Team kämpft. Wir nehmen es Tag für Tag und geben immer alles. Ob im Training oder im Spiel. Ich kann gar nicht genug Gutes sagen über dieses Team“, sagte der 29 Jahre alte Profi der 49ers mit dem Spitznamen "RunCMC". „Wir haben uns auf jeden einzelnen Spielzug konzentriert, wir wussten, dass das ein Kampf über zwölf Runden wird. Nichts hat uns aus der Ruhe gebracht und wir haben uns gegenseitig vertraut.“

Besonders war sein erster Touchdown, der die 49ers so richtig ins Spiel zurückholte. Die Mannschaft lag zwar nie weit zurück, doch bis dahin schienen die Eagles die Partie zu kontrollieren. Ein Trickspielzug, an dessen Ende Jauan Jenkins anstelle von Quarterback Brock Purdy den weiten Pass auf McCaffrey feuerte, ermöglichte nach dem 7:0 im ersten Viertel die erste Führung. Damit war San Francisco das Team mit dem Momentum. Bitter für San Francisco: Tight End George Kittle verletzte sich im ersten Viertel an der Achillessehne und wird zumindest für den Rest der Saison ausfallen. Auch das andere Duell der Divisional-Round in der NFC steht durch das Resultat in Philadelphia fest. Die Los Angeles Rams müssen zu den Chicago Bears und spielen im Soldier Field um den Einzug ins Conference-Final.

In der AFC haben die New England Patriots erstmals seit ihrem Super-Bowl-Sieg vor sieben Jahren - damals noch mit Tom Brady als Quarterback - wieder ein Playoff-Spiel gewonnen. Gegen die Los Angeles Chargers holte das Football-Team um Bradys Nach-Nach-Nachfolger Drake Maye ein 16:3 und beendete eine Durststrecke für die lange so erfolgsverwöhnten Fans aus dem Großraum Boston. „Was für ein Abend für die Abwehr“, sagte Maye. „Großartiger Sieg, das hat Spaß gemacht“, sagte Maye nach seinem ersten Play-off-Spiel seiner Karriere.

Auch die Buffalo Bills sind weiter im Titelrennen. Das Team um Quarterback Josh Allen setzte sich bei den Jacksonville Jaguars mit 27:24 durch. Für die Bills war es der erste Auswärtssieg in der K.-o.-Runde seit 1992 gegen die Miami Dolphins. Danach setzte es in fremden Stadien acht Play-off-Niederlagen in Folge. Matchwinner war Quarterback Josh Allen, der für drei Touchdowns verantwortlich war - zwei Mal lief er selbst in die Endzone, einmal warf er den Ball dorthin.