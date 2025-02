NBA-Niederlage für Toronto bei Comeback von Pöltl

Nach dreiwöchiger Verletzungspause wieder mit Jakob Pöltl in den Reihen haben die Toronto Raptors am Mittwoch (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) eine weitere Niederlage einstecken müssen. Der Center aus Wien verzeichnete beim 91:111 auswärts gegen die Indiana Pacers zehn Punkte, fünf Rebounds und zwei Assists. Er war 24:22 Minuten im Einsatz.

Nicht wie kommuniziert eine Hüftprellung, sondern "ein Bauchmuskeleinriss beim Ansatz bei der Hüfte" habe ihn acht Spiele hintereinander verpassen lassen, verriet der Center vor dem Aufwurf in Indianapolis im Gespräch mit der APA. Zugezogen hatte er sich die Verletzung am 29. Jänner beim Auswärtssieg in Washington.