Tod nach Gehirntumor: Schwuler NBA-Spieler gestorben

Die NBA trauert um Jason Collins : Wie seine Familie mitteilte, starb der US-amerikanische, frühere Basketball-Profi im Alter von 47 Jahren an einem Gehirntumor . Collins erlangte während seiner aktiven Laufbahn im Jahr 2013 große Aufmerksamkeit, als er als erster Spieler der nordamerikanischen Liga seine Homosexualität öffentlich machte. Er spielte zwischen 2001 und 2014 in der NBA.

"Jason hat das Leben vieler Menschen auf unerwartete Weise verändert und war eine Inspiration für alle, die ihn kannten, sowie für diejenigen, die ihn aus der Ferne bewunderten", schrieb die Familie. Collins hatte seine Erkrankung im vergangenen November öffentlich gemacht. Anschließend unterzog er sich in Singapur einer experimentellen Therapie, die kurzfristig Besserung brachte. Doch der Krebs kehrte zurück.

NBA-Chef lobt "Wirkung und Einfluss" von Collins

Collins begann seine Karriere bei den damaligen New Jersey Nets und kehrte zum Abschluss seiner Laufbahn noch einmal zum Team zurück, als dieses bereits in den Bezirk Brooklyn nach New York umgezogen war.