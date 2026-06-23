Blockbuster-Trade: Bucks-Superstar Antetokounmpo wird Heat-Spieler

Die Franchise-Legende stieß 2013 als Erstrunden-Auswahl (an 15. Stelle) zu der Mannschaft aus Wisconsin und legte eine Bilderbuch-Karriere hin. 2021 wurde der 31-jährige Grieche, der auf der Position des Power Forward beheimatet ist, mit den Bucks NBA -Champion.

In den beiden Jahren zuvor formte sich Antetokounmpo bereits zum "MVP", dem wertvollsten Spieler der Basketball-Liga. Zehnmal schaffte er den Einzug in die All-Star-Mannschaft der NBA. 2020 gab es die Ehrung zum "Defensive Player of the Year." Das sind Abrisse an Höhepunkten, die der 2,11 Meter große Mann in seiner Amtszeit bei den Bucks erlebt hat.

Wie ESPN-Experte Shams Charania berichtet, zieht es Antetokounmpo zu den Miami Heat. Damit bleibt er zwar in der Eastern Conference, wechselt aber von der Central in die Southeast Division. Und der Blockbuster-Trade hat es in sich: Im Gegenzug für Antetokounmpo kommen Tyler Herro, Kel"el Ware, Jaime Jaquez Jr. und Kasparas Jakucionis. Ebenfalls im Paket sind drei Erstrunden-Picks, ein Pick-Wechsel und ein Zweitrunden-Pick.