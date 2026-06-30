LeBron James verlässt die LA Lakers

Die Ära LeBron James bei den Los Angeles Lakers ist vorbei.

ESPN berichtet, dass die NBA-Legende den 17-fachen Meister nach acht Jahren verlässt. Der 41-jährige Small Forward blickt bei den Kaliforniern auf eine erfolgreiche Zeit zurück, gewann er mit ihnen zum vierten Mal den "Finals MVP" sowie seine vierte Meisterschaft.

Außerdem brach James den Allzeit-Punkte-Rekord, hält bei 43.440 Punkten. Mit Sohn Bronny schrieb er am 22. Oktober 2024 Basketball-Geschichte. Die James" waren das erste Vater-Sohn-Duo, das zusammen ein NBA-Spiel bestritt.

Wohin die Reise für James gehen wird, ist offen. Zuletzt machten Gerüchte die Runde, er könnte als "Free Agent" bei den Golden State Warriors rund um Superstar Steph Curry andocken.