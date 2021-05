Nach dem Gondel-Absturz ändert der Giro d'Italia seine Route

Nach dem tödlichen Seilbahn-Unglück am Monte Mottarone änderten die Veranstalter der Rad-Rundfahrt Giro d'Italia die Strecke für die am Freitag geplante Etappe. Das 19. Teilstück war mit einem anspruchsvollen Anstieg über den Monte Mottarone in der norditalienischen Region Piemont geplant gewesen. Darauf wird nun als Zeichen des Respekts vor den 14 Opfern verzichtet.