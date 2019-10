Mountainbikerin baut Olympia-Kurs von Tokio im Ötztal nach

Laura Stigger hat das Olympia-Ticket für Tokio 2020 zwar noch nicht gelöst, doch es macht sich kaum wer so viele olympische Gedanken wie die 19-jährige Mountainbikerin. Als einzige Österreicherin startete sie vor drei Wochen beim Olympia-Test und machte dabei erstmals Bekanntschaft mit der anspruchsvollen Strecke in Japan.

"Das ist eine echte Herausforderung", berichtet Rupert Scheiber, der langjährige Vertrauenstrainer der jungen Tirolerin. Stigger, die nach dem Aufstieg aus der Juniorenklasse in diesem Jahr ausschließlich in der U-23 am Start war, stellte sich erstmals dem Kräftemessen mit den Elitefahrerinnen und belegte am Ende Rang 20.