Mountainbike: Kolb holt vor Trummer EM-Gold

Bei der Downhill-Mountainbike-EM in Maribor hat es am Samstag einen österreichischen Doppelsieg gegeben. Der 26-jährige Steirer Andreas Kolb setzte sich in 3:03,33 Minuten mit 0,61 Sekunden Vorsprung vor seinem engeren Landsmann David Trummer durch. Im Frauen-Bewerb landete die Steirerin Marlena Neissl an der zehnten Stelle, der Sieg ging an die Slowenin Monika Hrastnik.

Kolb, der erst vor zwei Wochen beim Weltcup in Leogang mit Platz fünf die beste heimische Platzierung überhaupt erreicht hatte, zeigte sich nach seinem Triumph begeistert. "Ich hätte nicht gedacht, dass es sich ausgeht. Ich bin überglücklich gerade. Ich hätte damit gerechnet, dass David mich auf einer seiner Lieblingsstrecken im Griff hat. Es sieht zurzeit aus, dass es echt gut funktioniert bei mir", sagte Kolb.

Der frisch gebackene Europameister hatte erst vor rund eineinhalb Monaten einen Ellenbruch erlitten. Nun reichte es trotz eines kleinen Missgeschicks im oberen Teil fĂĽr den Titel. "Gleich in der dritten Kurve habe ich einen Fehler gemacht. Das hat mich dann wachgerĂĽttelt. Von da an war es dann ein richtig sauberer Lauf. Vielleicht fast etwas zu verhalten, aber das ist fĂĽr diese harte Strecke vielleicht genau das Richtige", meinte Kolb.

Ähnlich erging es Trummer, der ebenfalls zu Beginn einen Fehler eingebaut hatte. "Ich habe gleich im oberen Teil etwas Zeit verloren. Die Bedingungen waren richtig hart. Ich bin aber super zufrieden mit dem zweiten Platz. Ein Podium war das erklärte Ziel. Für den Andi freut es mich extrem", resümierte der 28-Jährige.