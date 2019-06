Zuschauermagnet: Spielberg knackte wieder 200.000er-Marke

Die Niederländer bildeten 2019 vor allem wegen Max Verstappen mit etwas über 20.000 Gästen die zweitstärkste Zuschauer-Gruppe hinter den Österreichern, die laut Berkessy 65 bis 70 Prozent der Besucher stellen. Was bemerkenswert ist. "Wenn die österreichische Hymne gespielt wird, ist das immer etwas Besonderes und ein Fenster zur Welt. Die Österreicher wollen zu ihrem Grand Prix fahren und rot-weiß-rote Präsenz zeigen", glaubt Berkessy, die Gründe dafür zu kennen.

MotoGP in Spielberg

Wie immer begann am Ring der Ticketverkauf für das nächste Rennen noch am Sonntag mit der Zielflagge für die Formel 1. "Tausende sichern sich gleich in den ersten Stunden ihren Lieblingsplatz für nächstes Jahr." Auf dem Papier findet 2020 zwar der vorläufig letzte Formel-1-Grand Prix statt, weil der siebenjährige Vertrag dann ausläuft. Die Gespräche über eine Fortsetzung sind aber laut Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko bekanntlich am Laufen.

Am Montag beginnt in Spielberg auch die Bewerbung der nächsten Großveranstaltung. Auch zur MotoGP am 11. August werden an die 200.000 Zuschauer erwartet. "Alles läuft dort auf ähnlich hohem Niveau", so Berkessy.

Man wolle sich trotzdem ständig verbessern. "Das Areal und der Event sind sehr groß. Aber wir bekommen viel konstruktives Feedback der Fans und arbeiten das immer ein, es gibt immer Schrauben, an denen wir drehen können."

Noch mehr als die Zuschauer-Zahlen freut Berkessy das positive Gesamt-Erscheinungsbild der Veranstaltung. "Das ist der eigentliche Erfolg." In den vergangenen Jahren wurde das Programm in Spielberg bereinigt und gefestigt. "Wir haben es geschafft, vom ADAC GT Masters im Mai, der Formel 1 Ende Juni, der MotoGP im August und den E-Mobility Play Days im September jedes Monat ein Highlight bieten zu können."

Dazwischen wird die Strecke natürlich vermietet. Auch Privatpersonen können auf dem Spielberg verschiedenste Fahrzeuge lenken, wenn man so will vom Go Kart bis zur Formel 1. Dazu kommen Tagungs- und Wellness-Möglichkeiten in der landschaftlich schönen Region. Berkessy: "Hier bekommt man von der einfachen, regionalen Küche bis zur Zwei-Hauben-Lokalen alles."