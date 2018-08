Wickens überlebte Indycar-Horrorunfall mit Knochenbrüchen

Robert Wickens hatte wohl mehr als nur einen Schutzengel, als er am Sonntagnachmittag (Ortszeit) auf dem Pocono Raceway in Pennsylvania mit Ryan Hunter-Reay kollidierte: Nach ersten Informationen kam der Kanadier bei seinem furchterregenden Unfall mit Brüchen an den Beinen, dem rechten Arm sowie einer Brustkorbprellung und Verletzungen an der Wirbelsäule davon. Wickens befindet sich demnach derzeit im Lehigh Valley Hospital in Allentown, rund 70 Kilometer von der Rennstrecke entfernt.

Die Motorsportwelt hielt bei den furchteinflößenden Bildern den Atem an, als Wickens kurz nach dem Start mit Ryan Hunter-Reay kollidierte. Der vorausfahrende Hunter-Reay drehte sich nach der Berührung in Kurve 2 auf dem Trioval bei hoher Geschwindigkeit, Wickens traf die Front von Hunter-Reays Fahrzeug und wurde mit mehr als 300 Stundenkilometern frontal in den Fangzaun katapultiert. Das Dallara-Chassis bohrte sich durch den Zaun, der auf einer Länge von mehr als 50 Metern zerstört wurde, und schleuderte auf die Strecke zurück, wo das völlig zerstörte Wrack zum Liegen kam.