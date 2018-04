Wer nach dem Baku-Grand-Prix mit Sorgenfalten abgereist ist

Während die Stimmung zwischen dem Australier und dem Niederländer nach der Kollision nicht gerade die beste sein dürfte - und frappierend an die teaminternen Verstimmungen zwischen Sebastian Vettel und Mark Webber 2010 nach dem Istanbul-Crash erinnert - dürften sich die Sorgenfalten bei Red Bull über die Performance aber in Grenzen halten. Denn Baku ist eine Ausnahmestrecke, und für die kommenden Rennen ist wohl China der bessere Maßstab.

Sorgen machen wird man sich aber wohl auch bei Mercedes - denn dass der erste Saisonsieg nur durch Glück zustande kam, steht außer Frage. Das schnellste Auto hatte in Aserbaidschan einmal mehr der rote Rivale, und ohne die Red-Bull-Kollision wäre Ferrari-Star Vettel nicht am Sieg zu hindern gewesen. Dass Bottas seinen Vorteil aus der Safety-Car-Phase dann nicht umsetzen konnte, schmerzt nicht nur den Finnen, der sich den Sieg durchaus verdient hätte.

Positives für Bottas

Und genau darüber dürfte auch der glückliche Sieger von Aserbaidschan ins Grübeln geraten. Denn wo er 2017 noch der deutlich bessere Mercedes-Pilot gewesen war, muss Lewis Hamilton 2018 anerkennen, dass Bottas den Abstand zum Weltmeister deutlich verkürzt hat - und ohne seinen Reifenschaden den ersten Mercedes-Sieg in diesem Jahr geholt hätte. Nicht zuletzt darum wirkte Hamilton auf dem Siegertreppchen nicht so befreit, wie man es angesichts seiner zu Ende gegangenen Durststrecke - sechs sieglose Rennen in Folge sind für Hamilton angesichts der Mercedes-Dominanz der vergangenen Jahre durchaus als solche zu beurteilen - hätte erwarten können.

Stichwort Bottas: Auch wenn der Finne sicherlich noch an einem verlorenen Sieg zu knabbern haben wird - aktuell darf er mit seiner Saison durchaus zufrieden sein. Denn die bisherigen Leistungen unterstreichen, dass Bottas durchaus Potenzial hat, für Mercedes einmal Weltmeister zu werden. Sowohl in Baku als auch in China verpasste er nur durch viel Pech einen möglichen Sieg, in Bahrain war er dicht dran an Vettel. Gut möglich also, dass Bottas auch über die Saison 2018 hinaus bei den Silberpfeilen bleiben darf.