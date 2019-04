Vor 1000. Formel-1-Rennen: Bottas mit Tagesbestzeit

Dahinter folgten beim Trainingsauftakt zum Großen Preis von China der Niederländer Max Verstappen im Red Bull (+0,423) und WM-Spitzenreiter Valtteri Bottas (0,742) im zweiten Mercedes. Nico Hülkenberg kam im Renault auf Rang zwölf (+1,680).

Im zweiten Freien Training musste sich Vettel dann dem WM-Führenden Valtteri Bottas geschlagen geben müssen. Der 29 Jahre alte Mercedes-Pilot aus Finnland verwies den deutschen Ferrari-Fahrer auf den zweiten Platz. In 1:33,330 Minuten fuhr Bottas auch die Tagesbestzeit. In der etwas schnelleren Session am Nachmittag kam Max Verstappen im Red Bull auf Rang drei, der fünfmalige Weltmeister und fünfmalige China-Sieger Lewis Hamilton wurde Vierter.

Beim zweiten Ferrari-Piloten Charles Leclerc lief es am Nachmittag nicht mehr nach Plan, er stieg weit vor Ende der zweiten eineinhalb Stunden aus seinem Wagen und belegte letztlich den siebenten Platz. An seinem Auto musste das Kühlsystem gecheckt werden.

Ferrari mit Vorteil

Bemerkenswert an Vettels Bestzeit im ersten Training war, dass er sie auf der eigentlich langsameren Reifenmischung fuhr. Das gleiche galt für Leclerc. Schon vor dem Trainingsstart wurde vermutet, dass Ferrari mit seinem Motor auf dem Kurs mit zwei langen Geraden einen Vorteil gegenüber Mercedes haben könnte. Offen ist allerdings, inwiefern auch die Silberpfeile, die in den ersten beiden Saisonrennen jeweils einen Doppelerfolg gefeiert hatten, bereits ihr Potenzial ausschöpften in den ersten anderthalb Übungsstunden.

Im WM-Klassement liegt Vettel vor dem dritten Saisonrennen mit 22 Punkten auf dem fünften Platz, Leclerc ist Vierter mit 26 Zählern. Bottas kommt an der Spitze auf 44 Punkte, Hamilton als Zweiter auf 43. Dritter ist Verstappen (27).

Erstes freies Training, Shanghai :

1. Session: 1. Sebastian Vettel (GER) Ferrari 1:33,911 Min. - 2. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes +0,207 Sek. - 3. Charles Leclerc (MON) Ferrari +0,256 - 4. Max Verstappen ( NED) Red Bull +0,423 - 5. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes +0,742 - 6. Daniel Ricciardo (AUS) Renault +1,328 - 7. Pierre Gasly (FRA) Red Bull +1,517 - 8. Daniil Kwjat (RUS) Toro Rosso +1,536 - 9. Lance Stroll (CAN) Racing Point +1,555 - 10. Romain Grosjean (FRA) Haas +1,596

2. Session: 1. Valtteri Bottas Finnland Mercedes 1:33,330 Min.; 2. Sebastian Vettel ( Heppenheim) - Ferrari +0,027 Sek.; 3. Max Verstappen ( Niederlande) - Red Bull +0,221; 4. Lewis Hamilton ( Großbritannien) - Mercedes +0,707; 5. Nico Hülkenberg ( Emmerich) - Renault +0,766; 6. Carlos Sainz ( Spanien) - McLaren +0,811; 7. Charles Leclerc ( Monaco) - Ferrari +0,828; 8. Lando Norris ( Großbritannien) - McLaren +0,966; 9. Daniel Ricciardo ( Australien) - Renault +1,006; 10. Pierre Gasly ( Frankreich) - Red Bull +1,125.