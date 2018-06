Vettel gewinnt wenig spektakulären Kanada-Grand-Prix

Für die einzige Aufregung in einem wenig ereignisreichen Grand Prix sorgte eine Kollision zwischen Brendon Hartley und Lance Stroll in der ersten Runde. Der neuseeländische Toro-Rosso-Pilot wurde nach dem Unfall zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus geflogen, dabei handelte es sich jedoch um eine Vorsichtsmaßnahme. Dennoch könnte der Kanada-GP der letzte Auftritt von Hartley in der Formel 1 gewesen sein - Toro Rosso ist auf der Suche nach einem Ersatz für den Neuseeländer.

Ein Jubiläum zum Vergessen erlebte Fernando Alonso: Der Spanier bestritt in Kanada seinen 300. Formel-1-Grand-Prix, musste seinen McLaren-Renault aber mit einem Schaden am Auspuff vorzeitig abstellen. Nach dem Rennen wird der Routinier wohl den nächsten Flug nach Frankreich genommen haben - dort tritt er am kommenden Wochenende bei den 24 Stunden von Le Mans an, eine Woche später steht in Le Castellet auch der Große Preis von Frankreich auf dem Programm.

Eine kuriose Szene gab es zudem beim Zieleinlauf: Die Zielflagge wurde eine Runde zu früh geschwenkt - gemäß Reglement wurde das Rennen damit nach 68 Runden gewertet. Verantwortlich dafür war das Model Winnie Harlow - sie durfte als Stargast die Flagge schwenken und zeigte sich dabei ein wenig übereifrig. Beim "richtigen" Zieleinlauf hatte die Flagge dann ein Streckenposten in der Hand. Pikant: Beim Interview mit Moderator und Ex-GP-Pilot Martin Brundle in der Startaufstellung hatte Harlow freimütig zugegeben, sich eigentlich nicht für die Formel 1 zu interessieren...