Formel 1: Verstappen nach Monaco-Triumphzug bescheiden

Fünf Rennen in der Formel-1-Saison 2021 sind absolviert, und bisher haben sich die Prognosen bestätigt. Die Meisterschaft ist ein beinharter Kampf zwischen Titelverteidiger Lewis Hamilton und Herausforderer Max Verstappen.

Beim Sieg des Niederländers für Red Bull in Monaco legte Mercedes laut Teamchef Toto Wolff "katastrophales Versagen" an den Tag. Hinsichtlich der WM sei das aber nur eine Momentaufnahme, betonte Verstappen: "Wir dürfen uns davon nicht davontragen lassen."

Verstappen mit Blick auf Baku

Durch den siebenten Platz beim Großen Preis von Monaco musste Siebenfach-Weltmeister Hamilton die Führung in der Fahrerwertung an Verstappen abgeben und hat nun vier Punkte Rückstand. In der Konstrukteurswertung liegt Red Bull einen Zähler vor dem Werksrennstall.

"Jetzt ist das Spiel wieder umgedreht", sagte Wolff und lächelte mild. Beim nächsten Grand Prix, am 6. Juni in Aserbaidschan, sei wieder die Mercedes-Mannschaft "die, die es zu schlagen gilt", blickte Verstappen mit nobler Bescheidenheit voraus. "Wir führen jetzt die Wertung an, und natürlich hoffe ich, dass wir am Ende auch da sein werden. Das ist das Wichtigste, also dürfen wir uns nicht jetzt in Träumereien verlieren", ergänzte der 23-Jährige, der zuvor im Fürstentum noch nie auf dem Podest gestanden war.