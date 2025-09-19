Training in Baku: McLaren mit Problemen, Hamilton mit Bestzeit

Nach einem vielversprechenden Trainingsauftakt beim GP von Aserbaidschan haben die beiden McLaren-Piloten und Formel-1-Titelrivalen Oscar Piastri und Lando Norris mit größeren Problemen gekämpft. Norris beschädigte in der zweiten Session seinen Wagen auf dem schnellen, teilweise aber auch sehr engen Kurs in Baku , als er die Bande berührte.

Der Brite Norris hingegen schleppte seinen Boliden mit starkem Gegenlenken noch zurück in die Box. Nach sieben gedrehten Runden und einer halben Stunde war Schluss für den 25-jährigen Briten, der im ersten Freien Training noch die Bestzeit vor Piastri aufgestellt hatte. Doch auch sein im WM-Ranking führender Teamkollege patzte und touchierte die Streckenbegrenzung. In der ersten Einheit hatte der Australier wegen eines Problems mit der Antriebseinheit länger aussetzen müssen. Letztlich kamen die beiden nicht über die Plätze 12 (Piastri) und 10 (Norris) hinaus.

Die Trainingsbestzeit stellte überraschend Rekordweltmeister Lewis Hamilton auf, der im Ferrari 74 Tausendstel schneller war als Teamkollege Charles Leclerc und damit nach Rückschlägen wieder aufzeigte.