Toto Wolff dementiert Gerüchte um einen Wechsel zu Aston Martin

Die Formel 1 steht still, doch das Gerüchtekarussell dreht sich immer schneller. So wurde an diesem Wochenende heftig spekuliert, dass Mercedes-Teamchef Toto Wolff nach dieser Saison zu Aston Martin wechseln könnte. Zu jenem Team, das heute noch Racing Point heißt.

Genährt werden die Gerüchte dadurch, dass der Vertrag des Wieners bei den Silberpfeilen mit Ende der Saison ausläuft. Zudem soll sein Verhältnis zu Daimler-Konzernchef Ola Källenius mehr professionell als freundschaftlich sein.