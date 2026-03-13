Russell vor Antonelli: Mercedes dominiert Sprint-Qualifying in China

Mercedes hat seine Vormachtstellung in der Formel 1 untermauert und sich durch Melbourne-Sieger George Russell und Kimi Antonelli die erste Startreihe für den Sprint in China gesichert. Russell fuhr am Freitag im Qualifying für das kurze Rennen am Samstag (4.00 Uhr MEZ) seine erste Sprint-Pole mit einem Vorsprung von 0,289 Sek. auf Antonelli ein, dahinter kamen Lando Norris (+0,621) im McLaren und Lewis Hamilton (+0,641) im Ferrari auf die Plätze drei und vier.

Red-Bull-Pilot Max Verstappen kam auf dem Shanghai International Circuit mit einem großen Rückstand von 1,734 Sek. nicht über Platz acht hinaus. Vor dem Niederländer stehen noch Oscar Piastri (+0,704) im zweiten McLaren, Ferrari-Pilot Charles Leclerc (+1,008) und Pierre Gasly (+1,368) im Alpine. Russell hatte zuvor im einzigen Training ebenfalls die Bestzeit aufgestellt. "Das Auto hat sich supertoll angefühlt", sagte der 28-Jährige zufrieden.