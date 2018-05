Red Bull: Formel-1-Test für MotoGP-Weltmeister Marquez

Ausnahmsweise zwei Räder mehr: Red Bull gestattet dem MotoGP-Weltmeister und aktuellen WM-Führenden Marc Marquez, auf dem Red Bull Ring einen Formel-1-Boliden zu testen. Und der Spanier ist nicht alleine. Sein Landsmann und Teamkollege Dani Pedrosa sowie der neunfache Motocross-Weltmeister Tony Cairoli aus Italien werden auf der österreichischen Grand-Prix-Strecke ebenfalls ins Steuer greifen. Zum Einsatz kommt ein Rennwagen aus der V8-Ära - also vor dem Jahr 2014, getestet wird am 5. und 6. Juni.

Alle drei Piloten gehören zum Athletenkader von Red Bull. Brisant ist aber auch: Marquez und Pedrosa fahren in der MotoGP auf Honda-Motorrädern. In der Formel 1 ist das Red-Bull-Nachwuchsteam Toro Rosso seit dieser Saison mit Honda-Motoren unterwegs, auch beim großen Schwesterteam sollen die Japaner künftig die Aggregate liefern. Außerdem hat Marquez in der Vergangenheit mehrfach betont, dass er sich einen Wechsel in die Formel 1 durchaus vorstellen könne.