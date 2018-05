Pech für Auer im zweiten DTM-Rennen in Hockenheim

Glock und Paffett hatten sich mitreißende Rad-an-Rad-Duelle geliefert, bei denen die Führung mehrmals wechselte. Im Finish konnte sich Glock absetzen, während der von hinten wegen des Zweikampfs aufgerückte Mike Rockenfeller die Gunst der Stunde nutzte und nach weiteren engen Duellen mit Paffett den Briten noch überholte.

Der frühere Formel-1-Pilot Glock sprach von einem Sieg, über den er "am stolzesten überhaupt" sei. "Das war der beste Fight, ich muss meinen Hut abnehmen vor Gary. Es war sehr hart, aber immer noch fair", so Glock, der schon in der Auslaufrunde in das Mikro geschrieen hatte: "Warum zur Hölle muss Mercedes diese Meisterschaft verlassen?" Konkurrent Mercedes wird sich ja nach dieser Saison aus der DTM zurückziehen.

Auch Paffett sprach von einem harten, aber fairen Kampf. "Ich habe alles gegeben, um zu gewinnen. Ich habe dann noch einen Platz verloren wegen der vielen Duelle mit Timo." Glock führt nach zwei von 20 Rennen in der Gesamtwertung nun mit 44 Zählern vor Paffett und Rockenfeller sowie Auer (beide 18).